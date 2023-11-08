محافظ الزلفي يناقش تخصيص مواقف لذوي الإعاقة ووضع اللوحات التنبيهية

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محمد بن مسعود - الدمام - ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم اجتماع لجنة السلامة المرورية الثالث لهذا العام وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

واستعرض المجتمعون عدداً من المقترحات التي تقدم بها عدد من المواطنين وإحالتها للفرق الفنية للنظر في ملاءمتها الفنية والمرورية، إضافة لمناقشة تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة وإعادة تخطيط المواقف ووضع اللوحات التنبيهية بميدان المدينة المنورة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي صدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات.

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