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تراند اليوم : شاهد.. مشاجرة عنيفة بين لاعب فنون قتالية ورجل هاجمه بسكين في مدينة ميامي الأمريكية

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ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام رجل يحمل سكينًا، بالهجوم على مقاتل سابق في الفنون القتالية، في مدينة ميامي الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف المقاتل السابق بجوار سيارته، ولكنه تفاجأ بهجوم رجل عليه وفي يده سكين كبير، وقام بالاشتباك معه.

وتصدى المقاتل، لحامل السكين، وأسقطه أرضا بعد توجيه عدة كلمات له، ثم أحكم قبضته على رقبته، حتى ترك السكين، حسبما أبان الفيديو.

وسيطر المقاتل على حامل السكين ووضع قدمه فوق رقبته، ثم اتصل بالشرطة لإلقاء القبض عليه، بحسب صحيفة ديلي ميل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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