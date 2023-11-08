تراند اليوم : أنهوا الحرب.. شاهد: فتاة فلسطينية تصرخ: أهلي ماتوا ما ضلش حدا فيهم

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو انهيار فتاة فلسطينية عقب تعرض منزلها للقصف من قبل الطيران الإسرائيلي ، ما أسفر عن وفاة عدد من أفراد أسرتها بينهم والدتها وأخواتها .

وقالت الفتاة في حديثها للعربية : أهلي ماتوا ما ضلش حدا فيهم عايش .. أنهوا الحرب .. أمانة أحكيلهم ينهوهها .

وتابعت وهي منهاره " كله مات أمي وأخواتي وأعمامي وسيدي وستي .. أمي ماتت وكانت تعمل الأكل لأبني .

وأضافت : كنا في الدار قصفونا الدار نزلت علينا .. ما حسيت بنفسي كنت أنزل لتحت .. كنت مخنوقة وطلعوني السقف كان فوقي ما كنت قادرة أتنفس .. والله خايفة أروح أي دار مدنية كل دورنا اتهدت.