تراند اليوم : بالصور.. مسؤول تركي يتناول طعاما وحلوى داخل مطعم ويرفض دفع الفاتورة لسبب غريب 

صحيفة الخليج 365: رفض حاجي كريم ميرال، حاكم منطقة يوسفلي التابعة لولاية أرتوين في تركيا، دفع فاتورة المطعم الذي تناول فيها وجبة الغداء مع طبق الحلوى بزعم أن المنتجات الغذائية في المطعم لم تنل إعجابه، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ محلّية.

ووثقت كاميرات المراقبة تناول المسؤول التركي مع ضيوفه، الطعام والحلوى داخل المطعم وامتناعه عن دفع الحساب.

وطالب صاحب المطعم المسؤول التركي بدفع الفاتورة لكنه رفض ذلك بزعم أن الوجبة التي تناولها مع الحلوى "لم تكن جيدة".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية التحقيق في الواقعة ومن المرجّح أن يتمّ عزل حاكم منطقة يوسفلي من منصبه.