تراند اليوم : "أنت شو عملت غير نشر الفتنة"…شاهد: فلسطيني غزاوي يفتح النار على المسيئين للسعودية بسبب موسم الرياض

- 1/2
- 2/2
٢٠٢٣١١٠٨_٢٢١٨٢٢-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365: علق صانع محتوى فلسطيني، على انتقاد البعض لإقامة موسم الرياض في ظل أحداث قطاع غزة.
وقال في مقطع فيديو: " وأنتوا بتسبوا السعودية تذكروا هالشغلات كثير، وسواء الكلام عجبك أو ما عجبك، أنا شخص غزاوي والأحق بالكلام عن قضيتي".
وتابع: "الناس بتموت بالآلاف في غزة، وأنت بدل فضح جرائم الاحتلال شاغل بالك بسب السعودية وموسم الرياض، أعطني سبب واحد لتصرفك الهمجي بسب السعودية".
وواصل: "أنت منخرط في جزء من الخطاب الصهيوني لبث الفتنة، عن طريق اللجان الإلكترونية الصهيونية الناطقة بالعربية، مثل فكرة أن أهل فلسطين باعوا أرضهم، وحاليًا بنفس الجهل تسبوا السعودية".
وأضاف: "وأنت بتسب السعودية تذكر العدد المهول من الفلسطينيين الذي يعملون في الخليج ويبنون عائلات ويعاملون مثل المواطنين في دول الخليج".
وأكمل: "وأنت بتسب السعودية، تذكر أن الشعب الفلسطيني برئ من كلامك، وأنت بتسب السعودية تذكر أنك تحرج مشاعر الملايين من الشعوب العربية".
وأشار: "وأنت بتسب السعودية تذكر أن المملكة أطلقت حملة لإغاثة الشعب الفلسطيني، وجمعت في أقل من أسبوع أكثر من 100 مليون دولار، أنت شو عملت غير نشر الفتنة، يعني أنت شريك للاحتلال".