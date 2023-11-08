تراند اليوم : "أنت شو عملت غير نشر الفتنة"…شاهد: فلسطيني غزاوي يفتح النار على المسيئين للسعودية بسبب موسم الرياض

صحيفة الخليج 365: علق صانع محتوى فلسطيني، على انتقاد البعض لإقامة موسم الرياض في ظل أحداث قطاع غزة.

وقال في مقطع فيديو: " وأنتوا بتسبوا السعودية تذكروا هالشغلات كثير، وسواء الكلام عجبك أو ما عجبك، أنا شخص غزاوي والأحق بالكلام عن قضيتي".

وتابع: "الناس بتموت بالآلاف في غزة، وأنت بدل فضح جرائم الاحتلال شاغل بالك بسب السعودية وموسم الرياض، أعطني سبب واحد لتصرفك الهمجي بسب السعودية".

وواصل: "أنت منخرط في جزء من الخطاب الصهيوني لبث الفتنة، عن طريق اللجان الإلكترونية الصهيونية الناطقة بالعربية، مثل فكرة أن أهل فلسطين باعوا أرضهم، وحاليًا بنفس الجهل تسبوا السعودية".

وأضاف: "وأنت بتسب السعودية تذكر العدد المهول من الفلسطينيين الذي يعملون في الخليج ويبنون عائلات ويعاملون مثل المواطنين في دول الخليج".

وأكمل: "وأنت بتسب السعودية، تذكر أن الشعب الفلسطيني برئ من كلامك، وأنت بتسب السعودية تذكر أنك تحرج مشاعر الملايين من الشعوب العربية".