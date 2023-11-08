القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى النصر ويوم العلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. من جهته هنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده. وأعرب ولي العهد في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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