خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري وتمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات والوثائق، إضافة إلى كونها بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث القانونية الدولية وتعزِز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية؛ إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري، إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما تم الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة؛ لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات. لماذا اللغة الإنجليزية؟ تنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري.

تمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات.

بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث.

تعزيز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي.

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