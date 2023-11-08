شكرا لقرائتكم خبر عرض قطعة من ثوب الكعبة في سوق السفر العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في معرض «سوق السفر العالمي 2023» ضمن جناح السعودية، والمقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

واستعرضت الهيئة في جناحها قطعة من ثوب الكعبة المشرفة التي تتم حياكته سنويا.

فيما أتاحت للزوار بالمشاركة في نسج وحياكة الكسوة، إلى جانب عرض بعض الأدوات المتعلقة بغسل الكعبة المشرفة، والمقتنيات الخاصة بالرواق السعودي داخل المسجد الحرام، إضافة إلى مصحف بخط النسخ يعود لعام 1296هـ.

وتعرف الزوار على كثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة لقاصدي الحرمين الشريفين، وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها حتى الآن، وإثراء تجربة ورحلة الزائر والمعتمر والحاج.

جناح الهيئة