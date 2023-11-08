شكرا لقرائتكم خبر عرض قطعة من ثوب الكعبة في سوق السفر العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرضت الهيئة في جناحها قطعة من ثوب الكعبة المشرفة التي تتم حياكته سنويا.
فيما أتاحت للزوار بالمشاركة في نسج وحياكة الكسوة، إلى جانب عرض بعض الأدوات المتعلقة بغسل الكعبة المشرفة، والمقتنيات الخاصة بالرواق السعودي داخل المسجد الحرام، إضافة إلى مصحف بخط النسخ يعود لعام 1296هـ.
وتعرف الزوار على كثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة لقاصدي الحرمين الشريفين، وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها حتى الآن، وإثراء تجربة ورحلة الزائر والمعتمر والحاج.
جناح الهيئة
- قطعة من ثوب الكعبة المشرفة التي تتم حياكته سنويا.
- مشاركة الزوار في نسج وحياكة الكسوة.
- عرض بعض الأدوات المتعلقة بغسل الكعبة المشرفة.
- المقتنيات الخاصة بالرواق السعودي داخل المسجد الحرام.
- مصحف بخط النسخ يعود لعام 1296هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض قطعة من ثوب الكعبة في سوق السفر العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.