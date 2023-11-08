شباب مسك يطرحون 3400 فكرة لتحديات المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح الشباب والفتيات 3400 فكرة مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية عبر ديوان الابتكار.

واختتمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» معسكر التدريب الحضوري للمشاركين في النسخة الثالثة من برنامج «ديوان الابتكار» الذي يقدم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المجتمعية، ويعزز الإسهام في دعم برامج التنمية الوطنية، وإحداث الأثر المجتمعي المستدام.

ويهدف المعسكر الذي استضافته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى تقديم الدعم اللازم للفرق المشاركة، وإقامة ورش يقدمها خبراء ومرشدون في مجالات عدة تسهم في تنمية القدرات، وتوسيع المدارك في إطار الوصول للمعرفة اللازمة لتحقيق المبادرات المجتمعية على أرض الواقع؛ بما ينعكس على تجويد الحلول المطروحة للتحديات المجتمعية.

وبلغ عدد الأفكار المقدمة للبرنامج 3400 فكرة، فيما شارك 68 فريقا في المعسكر الافتراضي الذي أقيم الشهر الماضي، فيما تواجد في المعسكر الحضوري 35 فريقا يتأهل منهم 15 فريقا لمرحلة تطوير النموذج الأولي.

وتهدف النسخة الثالثة من برنامج ديوان الابتكار التي تقام من خلال شراكة استراتيجية بين مؤسسة مسك، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» إلى تفعيل دور الشباب السعودي من مختلف مناطق المملكة، والإسهام في إيجاد الحلول الإبداعية للتحديات المجتمعية، وتحويلها إلى مبادرة مجتمعية يمكن تطبيقها لتحدث أثرا اجتماعيا مستداما.

5 مجالات لديوان الابتكار