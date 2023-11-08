شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تتظم ملتقى الشباب السعودي الأفريقي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف الملتقى الذي يجمع الشباب السعودي بالأفريقي، إلى تعزيز أوجه التعاون بين شباب المملكة وشباب الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على العلاقات التشاركية في مجموعة من المجالات، والتي تشمل العلوم والتعليم والتقنية والاقتصاد والثقافة والفن؛ ولفتح آفاق جديدة من التعاون لمستقبل الشباب السعودي والأفريقي.
وستقام من خلال الملتقى جلسات تفاعلية تتناول ثقافة الطرفين من جوانب عدة بمشاركة أكثر من 25 متحدثا من الخبراء في الجانبين السعودي والأفريقي، بدءا بالتراث السعودي والإرث الأفريقي، والفرص والتحديات في تمكين الشباب عبر التنمية المجتمعية في كلا الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر «مسك» تتظم ملتقى الشباب السعودي الأفريقي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.