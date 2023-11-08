شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تتظم ملتقى الشباب السعودي الأفريقي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» اليوم ملتقى الشباب السعودي الأفريقي، الذي سيقام في ملتقى المدينة، الواقع بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.

ويهدف الملتقى الذي يجمع الشباب السعودي بالأفريقي، إلى تعزيز أوجه التعاون بين شباب المملكة وشباب الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على العلاقات التشاركية في مجموعة من المجالات، والتي تشمل العلوم والتعليم والتقنية والاقتصاد والثقافة والفن؛ ولفتح آفاق جديدة من التعاون لمستقبل الشباب السعودي والأفريقي.

وستقام من خلال الملتقى جلسات تفاعلية تتناول ثقافة الطرفين من جوانب عدة بمشاركة أكثر من 25 متحدثا من الخبراء في الجانبين السعودي والأفريقي، بدءا بالتراث السعودي والإرث الأفريقي، والفرص والتحديات في تمكين الشباب عبر التنمية المجتمعية في كلا الجانبين.