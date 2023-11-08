شكرا لقرائتكم مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت محقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سطحة اخترقت سيارة خلفها بعد اصطدام قائد المركبة بها.

تصاد مروع

ووفق المقطع، تعرضت السيارة نفسها لاصطدام من قبل سيارة أخرى خلفها، حيث أظهر الفيديو تضرر المركبة من الخلف أيضًا من قوة التصادم.

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نجاة قائد المركبة

وكما ظهر في المقطع، تحطم زجاج المركبة تمامًا، حيث نجا قائد المركبة من الموت المحقق.

توجيه المرور

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الحرص والتأني في القيادة، وتجنب القيادة بسرعة جنونية؛ لتفادي وقوع الحوادث أو تسجيل المخالفات المرورية.