شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: محصول الأرز في المملكة متوفر بأسعار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتزايد المخاوف بعد الحظر الذي فرضته الهند على تصدير بعض أنواع الأرز، بشأن تهديد الأمن الغذائي إذا لم تتمكن الدول النامية من شراء الأرز أو الوصول إليه، خاصة أنه يعد عنصراً أساسياً في الغذاء لأكثر من نصف سكان العالم.

ومع ما أشار إليه بعض المحللين بأن العالم يستعد لأكبر نقص في الإمدادات منذ 20 عاماً، طمأن المختصون أن لا وجود لمؤشرات مقلقة فيما يتعلق بالمخزون والاستيراد للأرز بالنسبة للمملكة، خصوصاً أن مافرضته الهند من حظر يشمل الأنواع التي لاتسوردها المملكة، مؤكدين أن أسعار كيلو الأرز في المملكة في متناول الجميع وأن المخزون لم يتأثر.

تنوع في مصادر الاستيراد

قال المستشار في اقتصاديات الغذاء، ضيف الله العمري، إن أسعار كيلو الأرز في المملكة في متناول الجميع، ومتوفر في جميع الأسواق والمناطق بالمملكة، مبيناً أن أنواع الأرز التي حظرتها الهند ليس لها علاقة بالانواع التي تستوردها المملكة.

ضيف الله العمري- اليوم

وأشار إلى أن السعودية يوجد بها تنوع واسع في مصادر الاستيراد، ليس في سلعة الأرز فقط وإنما في كل المنتجات، سعيًا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي لا يتأثر بنقص في مخزون السلع نتيجة لظرف طارئ مع ضمان استقرار وعدالة الأسعار في مختلف المواد الغذائية.

فيما أوضح المختص في مجال الأغذية، عبدالرحمن النافع، أن الهدف الأساسي لحظر الهند للأرز الأبيض هو تخفيض الأسعار المحلية ومحاربة التضخم.

عبدالرحمن النافع- اليوم

وبين أن هيئة الأمن الغذائي ووزارة التجارة تعملان على مراقبة المخزون الإستراتيجي، الذي يكفي لفترة أكثر من عام، داعيًا إلى الاستيراد المستمر للحفاظ على المخزون الإستراتيجي.