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السعودية | فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل اجتماعاته التنسيقية لبحث سبل آلية إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية لبحث سبل إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة.

 

واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في مدينة القاهرة اليوم ؛ حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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