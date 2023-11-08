السعودية | مجموعة “سيرا” تعلن عن استراتيجية محدثة وتعلن عن أرباح قوية للربع الثالث

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجموعة “سيرا” تعلن عن استراتيجية محدثة وتعلن عن أرباح قوية للربع الثالث والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت مجموعة “سيرا” عن استراتيجية طموحة ومحدثة تهدف إلى دفع الشركة إلى الأمام نحو عصر جديد من النمو.

وبموجب هذه الخطة المعاد تنشيطها، ستتطور مجموعة “سيرا” من شركة قابضة عاملة تقدم الدعم لمحفظة شركاتها والتي لتحقق عوائد مستدامة للمساهمين.

وفي إطار أهداف الرؤية لبرنامج التحول، الذي تم إطلاقه في عام 2017، ساهمت استراتيجية النمو لمجموعة “سيرا” في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمحفظة شركاتها المتنوعة، مما أدى إلى ظهور شركات مستقلة ومستدامة ذاتيًا على كلا النطاقين ماليًا وتشغيليًا، والذي يعدوا في الطليعة في مجالهم في السوق

تمثل الاستراتيجية استمرارًا لأهداف الرؤية الموضحة في برنامج التحول لمجموعة سيرا الذي تم إطلاقه في عام 2017.

وباعتبارها مستثمرًا استراتيجيًا ومالكًا مشاركًا في كل الاعمال، ستواصل مجموعة سيرا توجيه محفظة شركاتها وقطاعاتها الرئيسية؛ منصة السفر – المسافر، تأجير السيارات – لومي ، الضيافة ومجموعة السفر في المملكة المتحدة (مجموعة بورتمان للسفر) و قطاع الاستثمارات إلى المرحلة التالية من تحقيق القيمة والنمو، مع الاستمرار في التأثير على الأولويات الرئيسية عبر محفظة الشركات لضمان تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة للمساهمين. ستعتمد الخطة على نقاط قوة المجموعة وستوجه خبرتها وقدراتها المالية وشبكات علاقاتها الواسعة في السوق لتوليد القيمة.

ويتزامن الكشف عن استراتيجية الشركة المحدثة مع الإعلان عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2023.

وبإيرادات إجمالية قدرها 801 مليون ريال سعودي، تجاوزت مجموعة سيرا أداء الربع الثالث على أساس سنوي عبر قطاعات أعمالها. يُظهر إجمالي الأرباح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة البالغة 47 مليون ريال سعودي (باستثناء تكلفة الاكتتاب العام الأولي للومي لمرة واحدة) الأسس القوية للمجموعة وقدرات الأعمال المرنة. ويعكس المسار التصاعدي المستمر لمجموعة “سيرا” لمواصلة قوة الدفع لأعمالها الأساسية التي ستظل محور التركيز الرئيسي ضمن الاستراتيجية المحدثة.

في الربع الثالث من عام 2022، قامت المجموعة بدمج أعمال السفر والسياحة في المجموعة (قطاع الأفراد، وقطاع الأعمال، وإدارة الوجهات، والحج والعمرة) تحت مظلة شركة المسافر ذات النمو السريع والبنية الرقمية المتميزة لإنشاء منصة متكاملة، مبنية على توحيد التوريد والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية. تعافت شركة المسافر بعد أزمة كوفيد-19، وحققت قيمة حجز صافية قدرها 2 مليار ريال سعودي وأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 28 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى أساس مستقل، من المقرر أن تتجاوز قيمة حجوزات المسافر 10 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025 مع 1.5 % هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين. باعتبارها شركة السفر والسياحة الرائدة في مجال التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، تقدم المسافر فرصة جذابة للاكتتاب العام خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

وفي سبتمبر 2023، تم إدراج حصة 30% من شركة لومي (شركة تأجير السيارات التابعة لشركة سيرا) في بورصة تداول بالمملكة. يقدم قطاع تأجير السيارات نموذج أعمال متوازن، حيث يؤمن قطاع التأجير طويل الأمد الإيرادات والربحية المستقبلية، في حين يحقق التأجير قصير الأمد أداءً موسميًا ذو هامش ربح مرتفع، ويدعمهما قطاع مبيعات السيارات المستعملة الذي يضمن دوران الأسطول بكفاءة مع زيادة نسبة استرداد سعر الشراء. تواصل لومي تحقيق الدخل من قاعدة أسطول كبيرة بهوامش أرباح عالية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ، مع الاستدامة الذاتية الكاملة لنموها على نطاق واسع. ستظل الأعمال مربحة للغاية ومصدرًا للتدفق النقدي للمجموعة. ومن المتوقع أن تنمو شركة لومي حجم أسطولها إلى ما يقرب من 35,000 مركبة بحلول عام 2025 مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 50%.

توسعت مجموعة بورتمان للسفر بشكل كبير من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وحققت نموًا ذاتيأً في قطاع السفر والسياحة في المملكة المتحدة. بورتمان في طريقها لتصبح بين أكبر اللاعبين في سوق السفر والسياحة الأوروبي، وتقدم بشكل خاص قطاعًا للسفر الرياضي و هوخط أعمال عالي النمو. من المقرر أن تنمو الأعمال التجارية في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 50% على قيمة الحجز حتى عام 2025 مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 3%. وتهدف “سيرا” إلى التخارج من بورتمان من خلال آلية مناسبة لسحب الاستثمارات، بما في ذلك الطرح العام الأولي المحتمل في الاسوق ذات الصلة، خلال الثلاث إلى الخمسة سنوات القادمة.

تبنى قطاع الاستثمار في المجموعة في السابق منهجية استثمارات مستندة على مبدأ الاستثمار بغرض التطوير، حيث انتهزت فرص استثمارية في شركات محلية ودولية في مراحل نمو مختلفة في قطاعات السفر والسياحة والقطاعات المقاربة والمماثلة ودعمها لتصبح شركات رائدة في القطاع. وتمت إدارة هذه الاستثمارات بطريقة تدعم توسيع نطاق الأعمال والحد من المخاطر بحيث يتم تعظيم قيمتها على المدى القصير والطويل. ومن الأمثلة البارزة لذلك شركة كريم؛ وهو استثمار ناجح في قطاع خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بلغت عوائد التخارج منه ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي بعد الاستحواذ عليها من قبل شركة أوبر في عام 2019. بالإضافة إلى شركات انتقلت من مظلة الاستثمارات إلى قطاعات رئيسية في محفظة المجموعة الحالية، مثل: شركة المسافر، وشركة لومي، وبورتمان للسفر. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة باستثمارات توفر مصادر بديلة للسيولة، مثل الصناديق المدارة التي توفر التنوع والمرونة الاستراتيجية لتسييلها حسب الحاجة. يمكن قطاع الاستثمارات في المجموعة من تحقيق رؤيتها في الاستثمار في الشركات السعودية الرائدة. وتحولت استراتيجية المجموعة إلى التركيز على الاستثمارات ذات العائد المستدام لدعم توليد المزيد من التدفقات النقدية. وعلى هذا الأساس، استثمرت المجموعة في صندوق عقاري خاص لتطوير مركز الأعمال كيانات سنترال (“كيانات”).

يعد مشروع مجمع “كيانات” للأعمال استثمارًا ملحوظًا يتماشى مع هدف المملكة في جعل مدينة الرياض واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم. استثمرت المجموعة في صندوق عقاري خاص تابع لشركة استثمار كابيتال متوافق مع المعايير الشرعية ، بهدف تطوير مشروع مجمع كيانات للأعمال في المنطقة الشمالية من مدينة الرياض، وهو مشروع متكامل، متعدد الاستخدامات، بمساحة أرض تبلغ حوالي 100,000 متر مربع، يقع عند التقاطع الاستراتيجي لطريق أبو بكر الصديق وأنس بن مالك، مما يوفر سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية والمعالم الرئيسية، ويقع على بعد حوالي 16 دقيقة من مطار الملك خالد الدولي ، و على بعد 10 دقائق من مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات ، وعلى بعد 13 دقيقة من منتزه الملك سلمان، وعلى بعد 9 دقائق من مشروع حي المربع الجديد، أحد أكبر مشاريع تطوير وسط المدينة في العالم.

تعتزم كيانات توفير مساحة مميزة وموفرة للطاقة تعزز بيئة عمل فعالة، وتحسن نوعية الحياة، وتدفع النمو الاقتصادي.

وبموجب استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، ستتحول استراتيجية تخصيص رأس المال في “سيرا” من الاستثمار في محفظة الشركات الحالية لدعم نموها، إلى استراتيجية تركز على تمكين إمكانية توزيع الأرباح على المدى الطويل والمستدامة من خلال فرص استثمارية جديدة ذات عوائد عالية. وبرنامج شراء الأسهم.

وكجزء من رؤيتها في إطار الاستراتيجية المؤسسية الجديدة، ستواصل “سيرا” إعادة تشكيل القطاعات و تنمي الاقتصادات و تبني إرث من الأبطال، مسترشدة بهدفها المتمثل في توليد قيمة دائمة ضمن محفظة شركاتها وتحقيق عوائد جذابة للمساهمين.