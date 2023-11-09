شاهد.. طبيب الأسرة "الشهري" يُحذِّر: متى يتسبب الشاي والقهوة في سرطان المريء؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 8:21 مساءً

حذَّر طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، من تناول المشروبات الساخنة، مشيرًا في مقطع فيديو، نشره على حسابه في منصة (إكس)، بعنوان: "متى يتسبب الشاي والقهوة في سرطان للمريء؟"، إلى أن ذلك قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث جروح في الطبقة المبطنة للمريء. وفي التفاصيل، جسَّد الدكتور الشهري مشهدًا يوضح مدى خطورة تناوُل المشروبات الساخنة، مقارنًا ذلك بالأذى الذي يسببه الماء الساخن على الجلد. وأوضح الشهري أن "الخطورة تكمن في اعتياد شرب الشاي أو القهوة الساخنَين؛ ما قد يؤدي إلى حدوث جروح بالطبقة المبطنة للمريء؛ وبالتالي قد يتحول الجرح المزمن إلى عملية سرطانية، حتى أنها علميًّا تعتبر درجة ما قبل السرطان".

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