اخبار السعوديه

تراند اليوم : من ضمنها خانة العبث .. بالفيديو.. مستشارة أسرية تكشف عن 4 أقسام لقلب الرجل وتوضح أهمية كل قسم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

٢٠٢٣١١٠٨_٢٢٥٨١٠-COLLAGE~2

صحيفة الخليج 365: قالت المستشارة الأسرية والزوجية، الهنوف الحقيل ، إن قلب الرجل ينقسم إلى أربع أقسام.

وأضافت خلال مقطع فيديو: "الجزء الأول دائما يكون فيه المرأة الأساسية التي يعترف فيها أمام الآخرين، اللي يقول زوجتي وأم أولادي ويعترف فيها أمام المجتمع".

وتابعت: "الخانة الثانية من ربع القلب يسمونها خانة العبث، أو خانة اعذريني، وتشمل إشباع الغرائز والاحتياجات".

وأكملت: "في الجزء الثالث نقول اهتماماته وحياته وأهله وعمله، والخانة التعبانة اللي عنده، تبدأ المرأة تراقب وراه وتضيق عليه الدائرة وبالتالي يبدأ هو في تضييق دائرتها في قلبه" .

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا