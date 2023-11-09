تراند اليوم : من ضمنها خانة العبث .. بالفيديو.. مستشارة أسرية تكشف عن 4 أقسام لقلب الرجل وتوضح أهمية كل قسم

صحيفة الخليج 365: قالت المستشارة الأسرية والزوجية، الهنوف الحقيل ، إن قلب الرجل ينقسم إلى أربع أقسام.

وأضافت خلال مقطع فيديو: "الجزء الأول دائما يكون فيه المرأة الأساسية التي يعترف فيها أمام الآخرين، اللي يقول زوجتي وأم أولادي ويعترف فيها أمام المجتمع".

وتابعت: "الخانة الثانية من ربع القلب يسمونها خانة العبث، أو خانة اعذريني، وتشمل إشباع الغرائز والاحتياجات".

وأكملت: "في الجزء الثالث نقول اهتماماته وحياته وأهله وعمله، والخانة التعبانة اللي عنده، تبدأ المرأة تراقب وراه وتضيق عليه الدائرة وبالتالي يبدأ هو في تضييق دائرتها في قلبه" .