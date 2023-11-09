تراند اليوم : "تعتزون بمجتمع السعودية وهو بالمناسبة لايعتز بكم"…مذيع قناة العربية يرد على بيان " التيك توك" ووصف الحملة ضده بالادعاءات

صحيفة الخليج 365 : سخر المذيع في قناة العربية " نايف الأحمري" من بيان " تيك توك" بشأن تقييد المحتوى الوطني السعودي ، عقب إعلان السعوديين لمقاطعة التطبيق .

وقال الأحمري عبر تغريده بصفحته الرسمية بـ "x" : " من الطبيعي أن تعتزون بمجتمع السعودية وهو بالمناسبة لايعتز بكم أبداً ".

وتابع:" من السهل إصدار بيان بعنوان ادعاءات وكأن المستخدمين سُذج مثل مشرفي محتوى تيك توك في الشرق الأوسط لكن من الصعب أن تزيلوا محتوى يسيء للمملكة العربية السعودية بل وتزيلون وتحظرون حسابات تدافع عن وطنها ومواقفه وتاريخه المشرف مع كل القضايا التي تتعلق بجنسيات موظفي برنامجكم في الشرق الأوسط وغيرها أو حتى تضع شعار بلدها فقط ".