شكرا لقرائتكم خبر تعزيز جودة حياة ذوي الإعاقة في قطاع المصارف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش ملتقى التوصيات المقترحة لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المصارف المالية.

ونظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة الثالث (المصارف المالية)، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري، وعدد من المختصين في المصارف المالية، والمهتمين في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجال إمكان الوصول المكانية والرقمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي دور الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بالمجتمع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم من الجهات الحكومية الخاصة.

وبين مدير تنظيم التشريعات والمعايير بالهيئة صالح العتيبي من جانبه التطور التشريعي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجسد حرص المملكة على ضمان حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع.

عقب ذلك، عقدت جلسة حوارية تناولت تجارب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في البنوك، إضافة إلى الحلول التمويلية لهم والمقدمة من المصارف المالية، إلى جانب مناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المصارف المالية السعودية.

يذكر، أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم ملتقى شركاء التمكين سنويا بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جوانب الحياة، إذ تأتي هذه النسخة نظرا لما يشهده القطاع المالي من تطور كبير في منظومة الخدمات المقدمة لك أفراد المجتمع عبر الوسائل المختلفة.

مناقشات الملتقى