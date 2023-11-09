«ليالي كوميدية» على مسرح بوليفارد سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 المقامة تحت شعار «Big time»K، فعالية ليالي كوميدية التي يقدمها عدد من الكوميديين في عروض فكاهية أمام الجمهور الذي ملأ أرجاء المسرح في أول أيام الفعاليات. وتقام عروض «ليالي كوميدية» على خشبة المسرح العالمي في منطقة بوليفارد سيتي، أحد أكبر وأهم مناطق موسم الرياض.

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