تثقيف بعلم الأشعة وتحقيق رعاية آمنة للمرضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصادف اليوم العالمي للأشعة «International Day of Radiology» الذي تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء به 8 من نوفمبر كل عام؛ بهدف التثقيف بعلم الأشعة وتحقيق رعاية آمنة للمرضى، وبناء وعي أكبر بالقيمة التي يسهم بها هذا العلم في تحسين فهم الدور الحيوي الذي يلعبه اختصاصيو الأشعة وتقنيو الأشعة في سلسلة الرعاية الصحية.

ويعد التصوير الطبي أحد أكثر التخصصات تقدما في مجالات الرعاية الصحية، والبحث التكنولوجي والبيولوجي.

والأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية والعديد من تقنيات التصوير الطبي الأخرى، إضافة إلى الصور المرتبطة بها.

وجرى الاحتفاء باليوم العالمي للأشعة للمرة الأولى في الثامن من نوفمبر 2012 ضمن مبادرة مشتركة بين الجمعية الأوروبية لعلم الأشعة، وجمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية، والمعهد الأمريكي لعلم الأشعة، وأصبح حاليا اليوم العالمي للأشعة مبادرة مشتركة بين مختلف الجمعيات المختصة في هذا المجال، والمنظمات المختلفة على مستوى العالم بوصفه حدثا سنويا عالميا لتحسين فهم الدور الحيوي الذي يلعبه اختصاصيو وتقنيو الأشعة في سلسلة الرعاية الصحية.