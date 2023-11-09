«المكتشف الصغير» يعرف أطفال عرعر بعلم الآثار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة التراث اليوم فعاليات توعوية وتثقيفية من خلال مبادرة «المكتشف الصغير»، على مدى 3 أيام، وذلك في مجمع العثيم بمدينة عرعر. وتهدف المبادرة إلى تعريف الأطفال على المعالم الأثرية والتاريخية البارزة في المملكة، والمناطق الأثرية التي تم التنقيب فيها والمعثورات الأثرية التي وجدت في كل منطقة لإعداد جيل يعي بأهمية الآثار، ويحميها ويحتفي بها، من خلال عدد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تجمع بين التوعوية والتثقيف والترفيه، وتركز على شرح لطريقة التنقيب عن القطع الأثرية وكيفية حمايتها والحفاظ عليها وطرق ترميمها وتسجيلها، وكذلك التعرف على الخط المسند الذي يعد أحد ضروب الكتابة السامية الجنوبية.

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