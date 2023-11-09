ولادة 7 من صغار النمر العربي في العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة 7 من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.

وُلدت الهراميس (وهو الاسم المطلق لصغار النمر العربي ومفرده هرماس)، في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف، خلال الأشهر الـ5 الماضية، ليصل العدد الكلي فيه من النمور العربية إلى 27 نمرا، ليتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.

ويأتي إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن نجاح الولادات الجديدة للنمر العربي، مع اعتماد الأمم المتحدة العاشر من فبراير من كل عام يوما عالميا للنمر العربي؛ لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.

وحسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإن هذه النمور تصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، حيث لا يتجاوز عدد النمور العربية اليوم 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

وتسعى الهيئة خلال استراتيجيتها للحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض، إلى إعادة تأهيل النظم البيئية تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، كذلك تأهيل البيئة الطبيعية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، ومنها مبادرة «السعودية الخضراء»، لتصبح 50% من مساحة العلا محميات طبيعية، فضلا عن تدريب أبناء وبنات المملكة في محافظة العلا على مهام تدعم صون تلك المحميات.

النمور العربية