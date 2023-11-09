المملكة تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برئاسة وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن فرحان، تشارك المملكة ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، الذي انطلقت أولى جلساته أمس، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر حتى الـ22 من نوفمبر الحالي.

وسيلقي وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية كلمة المملكة خلال المؤتمر العام؛ يستعرض خلالها مختلف الإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيين بالتعاون ما بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلم والثقافة، والتأكيد على دور المملكة في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستشهد الجلسة الوزارية المعنية بمشروع قرار اليونسكو لتوصية عام 1974م للتعليم من أجل التفاهم والتعاون والسلام الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كلمة سيلقيها وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ يوسف البنيان.

ويشارك الوفد السعودي بالمؤتمر العام في عدد من الجلسات واللجان المعنية بالثقافة والتربية والعلم والاتصالات والمعلومات، والبرامج والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مشاركة الوفد في عدد من البنود التي تتضمن ميزانية اليونسكو للعامين 2024م و2025م، واستراتيجية اليونسكو للموارد البشرية 2023م و2027م.