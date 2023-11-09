ماذا يرى السعوديون أثناء نومهم؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الحلم الأكثر شيوعا للسعوديين أثناء نومهم هو الزواج، وهو أيضا الحلم الأكثر شيوعا في البحرين والعراق، في حين أن الحلم الأكثر شيوعا لدى البريطانيين هو سقوط الأسنان وهو أيضا الحلم الأكثر شيوعا في في أمريكا، والثعابين هو الحلم الأكثر شيوعا في عدد من الدول حول العالم. هذا بحسب بحث أجراه خلال العام الحالي موقع Mornins.co.uk حول أكثر الأحلام التي يراها سكان كل دولة أثناء نومهم، وذلك من خلال رصد نوع وحجم الأحلام التي يبحث سكان تلك الدولة عن تفسيرها على محرك بحث قوقل شهريا. أكثر الأحلام شيوعا التي يراها سكان بعض الدول السعودية : الزواج

البحرين : الزواج

بلجيكا: سقوط الأسنان

البرازيل: الثعابين

كامبوديا : التماسيح

كندا: سقوط الأسنان

كوستاريكا : الأموات

قبرص : البحر

الدنمارك : الحمل

مصر: الثعابين

إثيوبيا : الأحذية

ألمانيا : الحمل

جورجيا : الحمل

غانا: الجنس

اليونان : القبعات

أيسلندا : الثلج

العراق : الزواج

إيطاليا : الحمل

إندونيسيا : الحمل

اليابان : الحبيب أو الزوج السابق

الأردن : قص الشعر

الكويت : الحمل

لبنان : الحمل

ماليزيا : الثعابين

المغرب : الحمل

نيجيريا : الجنس

فلسطين : قص الشعر

قطر : البحر

روسيا : الثعابين

الإمارات العربية المتحدة: سقوط الأسنان

جنوب أفريقيا : المال

سريلانكا : الموت

تونس : المواليد

أمريكا : سقوط الأسنان

بريطانيا: سقوط الأسنان

البوسنة والهرسك : الثعابين

فرنسا: الحبيب أو الزوج السابق

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