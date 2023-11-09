طلاب 17 دولة عربية يتعرفون على آلية التسجيل بمقياس الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني «قياس»، ورشة عمل مشتركة لتعريف 1285 من طلبة 17 دولة عربية بآلية التسجيل في مبادرة «الموهوبون العرب» بنسختها الثالثة، وخطوات تطبيق المقياس، وكيفية الانضمام إلى الموهوبين العرب، الذين تم اكتشافهم خلال العامين الماضيين من هذه المبادرة، التي انطلقت بشراكة بين «موهبة» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والمركز الوطني للقياس والتقويم «قياس» في 2021. وبينت الورشة أن مؤسسة «موهبة»، وبصفتها مؤسسة رائدة وخبيرة في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين، تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم، حيث عَملت على تطوير مقياس علمي خاص باكتشاف «الموهوبين العرب»، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يراعي الاختلافات الثقافية المتنوعة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين. أبرز محاور الورشة: آليات التسجيل في مقياس مبادرة «الموهوبون العرب».

خطوات التسجيل لأداء المقياس.

استعراض خطوات تطبيق المقياس.

عرض أهم التحديات التي تواجه الطلبة أثناء التسجيل.

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