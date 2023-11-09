أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبروقًا تضيء سماء مكة المكرمة.

وبين الفيديو هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق على قرية المشاش بمحافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة، فيما وثق مقطع فيديو آخر هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

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تحسن فرص الأمطار

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني، أن تتحسن فرص الأمطار على معظم المناطق الجنوبية وكذلك منطقة مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وقال الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس: غدًا بإذن الله تعالى سنرى عودة المد الرطوبي، وستعود التكونات الرعدية داخل البحر الأحمر وعلى طول السواحل.