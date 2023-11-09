شكرا لقرائتكم عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتوجه أنظار العالم العربي والإسلامي، نحو الرياض لمتابعة فعاليات القمتين اللتين أعلنت السعودية أنها ستستضيفها إحداهما عربية والثانية إسلامية لبحث الحرب في غزة، والتي تهدف الى الدفع نحو حل سلمي للصراع بين حماس وإسرائيل، كما أنها ستعقد قمة ثالثة للدول الإفريقية لم تحدد موعدها بعد.

أول زيارة للرئيس الإيراني

وأعلنت السعودية استضافتها قمتين لبحث الحرب في غزة، فيما يحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة ستعقد في العاصمة السعودية يوم الأحد المقبل، تتناول الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.

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وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيسي إلى المملكة العربية السعودية، منذ أن اتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال هذا العام برعاية صينية.

قمة منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة

وتنظم القمة المقررة، منظمة التعاون الإسلامي، وهي كتلة تضم 57 دولة ذات أغلبية إسلامية ومقرها مدينة جدة، ومن المقرر أن يتم عقدها بعد يوم واحد من اجتماع طارئ لقادة الجامعة العربية حول الحرب في غزة.

وقال المصدر المطلع على تحضيرات القمة لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس رئيسي سيحضر قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

محادثات على مستوى وزراء الخارجية

ويشعر المسؤولون بقلق عميق بشأن احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وطالبت السعودية مرارًا وتكرارًا بوقف فوري لإطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في غزة.

وقالت مصادر من وزارة الخارجية السعودية والجامعة العربية لصحيفة “ذا ناشيونال” إنه تم إجراء مناقشات على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التدابير لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

مناقشة حل سياسي لأزمة فلسطين

وقال مصدر مسؤول لصحيفة ذا ناشيونال: “تركزت الجهود السعودية بشأن القضية الفلسطينية دائمًا على مبادرة السلام العربية، وهناك إجماع بين جيراننا على حل سياسي طويل الأمد لفلسطين”.

وأضاف: “ستركز القمم على اجتماع رؤساء الدول لإظهار الوحدة بشأن الضرورة الملحة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

السعودية تستضيف قمتين عربية وإسلامية

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الفالح، في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة “سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض”.