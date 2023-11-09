شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة وزير الإعلام له..ما هو مشروع "متحدثون"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، مقر انعقاد البرنامج التدريبي للمشاركين في مشروع "متحدثون" لعام 2023، الذي انطلقت أعماله هذا الأسبوع بالتعاون مع برنامج التحول الوطني.

وأكد خلال لقائه بالمتحدثين المشاركين، أن المشروع يحرص على إقامة البرامج التدريبية المتخصصة لتحقيق الأثر المتوقع للبرنامج، ودعم جاهزية المتحدثين الرسميين في إيصال المعلومة الحكومية، واكتساب المهارات اللازمة للتواصل مع الجمهور، والتعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

فيما يلي أبرز المعلومات عن المشروع

مشروع "متحدثون"

يأتي مشروع "متحدثون" في نسخته لعام 2023 بهدف تطوير المهارات الإعلامية والقدرات الاتصالية للمتحدثين الرسميين ونوابهم في الأجهزة الحكومية، بالتعاون مع برنامج التحول الوطني.

استحدث مشروع "متحدثون" برنامج التدريب الإعلامي، وهو برنامج متكامل، تم تصميمه ليواكب تطورات مهنة المتحدث الرسمي في المملكة، بالشراكة مع خبرات دولية ومحلية.

بستهدف "متحدثون" في نسخته الحالية صقل مهارات المتحدثين الرسميين، وتهيئة جيل قادم من نواب المتحدثين الرسميين، وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع المتحدث الرسمي.

يعمل المشروع على تدريب 100 متحدث ومعلق حكومي، منهم 50 متحدثًا رسميًا، و30 متحدثًا محتملًا من الشباب والشابات في 80 جهازًا حكوميًا، بالإضافة إلى 20 متحدثًا ضمن نسخة مخصصة باللغة الإنجليزية.

يمتد البرنامج التدريبي على مدى خمسة أسابيع، بمجموع 125 ساعة تدريبية، معززة بتطبيقات عملية مستقاة من واقع ممارسة المهنة، وتجارب مُحاكية للظهور التلفزيوني في أستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون

وتأتي زيارة وزير الإعلام لمشروع "متحدثون" تأكيدًا على اهتمامه بهذا المشروع الحيوي، وأثره في تطوير الكفاءات الوطنية الإعلامية في مجال القيادة والظهور والتواصل الإعلامي.