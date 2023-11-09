اخبار السعوديه

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية لبحث سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في مدينة القاهرة اليوم ؛ حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا