صورة نادرة لتواجد الملك سعود بن عبدالعزيز وابن عمته الأمير محمد بن سعود الكبير

وثقت صورة تاريخية نادرة، تواجد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وسط عدد من المسؤولين في المملكة.

وظهر في الصورة خلف الملك سعود، ابن عمته نورة الأمير محمد بن سعود الكبير، رحمه الله، وهو أحد أبرز رجال الدولة في عهد الملك عبد العزيز.

وولد الأمير محمد بن سعود الكبير في عام 1295هـ، وتوفي في عام 1389هـ، وشغل مناصب عديدة في الدولة، منها: وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى، ومستشار الملك. ووصف الملك عبد العزيز ابن عمه الأمير محمد بن سعود الكبير بـ”شقران”، وهو لقب يطلق على الشخص صاحب الشعر الأسود الناصع. وتعد الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الصور التاريخية النادرة التي ترصد تواجد الملك سعود بن عبدالعزيز وابن عمته الأمير محمد بن سعود الكبير معاً.