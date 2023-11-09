شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير من طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزاً هائلاً في الذاكرة خلال شهر فقط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لا شك أن الدماغ يعتبر من أهم الأجزاء في جسم الإنسان، كونه المسئول الرئيسي على كل النشاطات بالجسم، وكل ما تقدم العمل يقل اداء وهذا يسبب مشاكل عدة. كما يعد الدماغ المسئول عن التفكيروالتركيز والذاكرة وإدارة وظائف الجسم.



وعادة ما يواجه الدماغ مشاكل عدة، وتبدأ خلاياه بالتلف في سن صغيرة بسبب اتباع الإنسان بعض العادات الخاطئة مثل تناول أطعمة تدمر الدماغ والتعرض للتوتر والضغط العصبي المستمر.

ووفق ما جاء في موقع “إكسبريس ” كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة المصنع يسبب عجز كبير في الذاكرة ويدمر بعض خلايا الدماغ خلال شهر واحد فقط

وأطلق الباحثون تحذيرات من تناول الأطعمة المصنعة لخطورتها على صحة الدماغ لأن الالتهاب في الدماغ ظهر بعد أربعة أسابيع فقط من تناول الأطعمة المكررة. وسلط بحث جديد الضوء على التأثيرات الوقائية للأوميغا 3 للدماغ، موضحا أنه يقلل من التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بشكل شبه كامل لدى الجرذان الأكبر سنا.

وتشير النتائج التي نشرت في مجلة Brain Behavior and Immunity، إلى أن أوميغا 3 DHA قد يقاوم التأثيرات الالتهابية للأطعمة المصنعة.

وقال دكتور روث باريينتوس كبير الفريق البحثي في معهد جامعة ولاية أوهايو لأبحاث الطب السلوكي: نرى أن هذه التأثيرات بهذه السرعة مقلقة بعض الشيء.

وتكشف هذه النتائج أن استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن يسبب عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة وفي حالة الشيخوخة، تزداد احتمالية حدوث تدهور سريع للذاكرة في الإصابة بمرض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر عند تناول الأطعمة المصنعة لذا لابد من الحد منها في وجباتنا الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بحمض أوميجا 3 الدهني DHA إما لمنع أو إبطاء هذا التقدم.

وخلص الفريق إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA تمنع فقدان الذاكرة وتمنع التأثيرات الالتهابية بشكل شبه كامل في الفئران ولكن هذا لا يعنى أنه يمكن تناول اللحوم المصنعة مع أوميجا 3.

المصدر : ويب طب