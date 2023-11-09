انت الان تتابع بالفيديو.. "عزة السبيعي" لـ"يا هلا بالعرفج": أقترح الإجازة السبت والأحد والجمعة نصف دوام لزيادة الإنتاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 8:52 مساءً

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الدكتورة "عزة السبيعي"، تحدثت به عن علاقتها الجيدة بالمشي، الذي علمته لأولادها، وقالت إن أهم قرار اتخذته وهي تمشي قرار الابتعاث والدراسة في بريطانيا. كما أكدت الاقتراح الذي طرحته عبر برنامج يا هلا، وهو جعل الإجازة السبت والأحد، ويوم الجمعة نصف دوام من أجل زيادة الإنتاجية. جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة العرفج كتاب "الرياض.. سيرة التطور العمراني والحضري" للكاتب المهندس "عبدالله السليمان"، وهو كتاب نادر، وصوره نادرة ومليئة بالوثائق، وبلغت مراجعه أكثر من ١٠٠٠ مرجع. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للباحثَين "عبدالله بن معمر" و"منصور الشويعر"، وهما يتحدثان عن الكتاب. وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للشاعر "زياد بن نحيت" وهو يلقي أبياته الشعرية التي تصف حالنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، والعرفج يقترح محاربة المحتوى الرديء بصناعة محتوى جيد. وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الشاعر "أحمد الشرقاوي" قصة أغنية "المسافر راح"، التي كتب كلماتها الأمير "بدر بن عبدالمحسن"، وغناها الفنان "راشد الماجد".

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