انت الان تتابع "الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة وصواعق رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العرضيات والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وأيضًا أمطار خفيفة على بحرة وخليص والقنفذة والليث، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورانية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأيضًا أمطار متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطار خفيفة ورياح نشطة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأيضًا أمطار خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.