ممثل رئيس تونس يصل الرياض للمشاركة بالقمم "السعودية الإفريقية" والعربية والإسلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض، اليوم الخميس، ممثل رئيس جمهورية تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عبدالحميد عمّار، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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