حول العالم في صورة: المأساة تتواصل.. عشرات الفلسطينيين يتجمَّعون للحصول على فتات الطعام في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 11:03 مساءً

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" نشاهد عشرات الفلسطينيين يتجمَّعون بشكل مأساوي في انتظار توزيع المواد الغذائية في رفح جنوب قطاع غزة؛ وذلك في ظل أزمة نقص الإمدادات الغذائية، والمياه النظيفة، إثر حصار يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع. ويعاني سكان القطاع نقص المواد والاحتياجات الأساسية بعد أن قامت إسرائيل بتحديد كمية الغذاء والماء المسموح بدخولها إلى القطاع؛ وهو ما تسبَّب في انتشار الجوع في جميع أنحاء القطاع، وذلك منذ بداية قصفهم واجتياحهم غزة بعد أحداث 7 أكتوبر. وحذَّرت مؤسسة "آكشن إيد الدولية" من أن نصف مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت بسبب الأمراض التي تهدد حياتهم نتيجة النقص الحاد في الغذاء والماء. ولفتت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان إلى أن النفاد الوشيك لإمدادات الغذاء والمياه يضاعف الخطر لحياة أولئك الذين نجوا بصعوبة من القصف المكثف لمدة شهر؛ إذ يتم استخدام التجويع كسلاح حرب بشكل متكرر خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع نفاد الإمدادات الغذائية الحيوية من الأسواق خلال الأيام القادمة. فيما قالت دكتورة عبير عطيفة، مسؤولة التغذية بالأمم المتحدة، إن قطاع غزة يعاني نقصًا شديدًا في كل شيء، من الماء إلى الوقود إلى المواد الغذائية.. لافتة إلى أن هناك مخبزًا واحدًا فقط يعمل في قطاع غزة بأكمله.

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