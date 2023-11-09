تراند اليوم : بالفيديو.. الكويتي " فهد الشليمي" يرد على المتبطحين في حسابه : يا أبو التيوس فيك خير روح حارب في غزة والتذكرة علينا

صحيفة الخليج 365: علق المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي في مقطع فيديو على من ينتقده من متابعيه ويوجه له الشتائم في ردودهم على حديثه الخاص بالأشتباكات العسكرية في غزة .

وقال الشليمي : اللي قاعد بحسابي يشتم .. ياأخي اللي فيه قوة وشجاعة يبي يحارب إسرائيل ، يروح سوريا أو بيروت والتذكرة علينا كلها 100 دينار .

وتابع: ومن يقول خطاب نصر الله تغيير للواقع .. نصر الله خطب ورجع خطوتين للوراء بعد ما قالوله أسكت ولا كلمة .. أنا أقول لمن يبي يحارب خذ لك سلاح وروح غزة ، ولا هم بيعطوك سلاح روح ورينا شجاعتك .

وأضاف: وأنت يا أبو التيوس فيك خير أطلع على سوريا ولا لبنان .. والله العظيم أزعجونا .. لا تزعجنا بوسائل التواصل الاجتماعي ، عندك قوة روح حارب اليهود ، روح شهيد بدل ما أنت تاخذ قات مغشوش .