اخبار السعوديه

لرفع الكفاءة العلمية والتدريبية..مدير حرس الحدود يرأس اجتماع "أكاديمية جدة للعلوم الأمنية"

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع الكفاءة العلمية والتدريبية..مدير حرس الحدود يرأس اجتماع "أكاديمية جدة للعلوم الأمنية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مدير عام حرس الحدود، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، الاجتماع الـ 4 لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وذلك في مقر مركز المؤتمرات والندوات بالأكاديمية.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية، وإقرار الخطة التنفيذية والأدلة الإرشادية الخاصة بالاعتماد التعليمي العسكري، واستعراض نتائج فرق العمل المعتمدة لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا