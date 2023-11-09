شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: نفق الرس أحد أهم الشواهد التاريخية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، الأهمية التاريخية لمحافظة الرس، عادًا نفق الرس التاريخي أحد الشواهد التاريخية المهمة الباقية في المنطقة لتاريخ الدولة السعودية الأولى.

جاء ذلك، بعد أن تفقد نفق الرس التاريخي، يرافقه وكيل إمارة منطقة القصيم د. عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف.

مشروع لوحات الترميز

وأشاد أمير القصيم خلال الزيارة بمشروع لوحات الترميز لمواقع التراث الثقافي الذي نفذته هيئة التراث في عدة مواقع بالمنطقة، ومنها موقع نفق الرس التاريخي، للتعريف والحماية للمواقع المسجلة.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح موجز من مدير فرع هيئة التراث في المنطقة إبراهيم المشيقح، عن تفاصيل مشروع إعداد الدراسات والتصاميم لموقع النفق الذي تنفذه هيئة التراث.

واطلع على بوابة العقدة التراثية التي نفذتها هيئة التراث ضمن مشروع إعادة إحياء معالم تاريخية بالمحافظة ومنها مرقب الرس وبوابة النقبه، مستمعًا إلى شرح مفصل للمشروع.

وأبدى أمير القصيم تقديره لجهود هيئة التراث وتعاون الجهات المعنية والمحافظة وبلدية الرس، ولجنة الأهالي لإبراز هذه المعالم التاريخية، مؤكدًا أهمية تعاون البلديات في تنفيذ اللوحات الإرشادية لمواقع التراث الثقافي وسهولة وصول الناس إليها.