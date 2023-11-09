انت الان تتابع يشمل الإضافي.. "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ برنامجُ حساب المواطن -قبل قليل- في إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن الدعم يشمل الإضافي؛ مبينًا أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

كانت هذه تفاصيل خبر يشمل الإضافي.. "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.