ممثل رئيس جمهورية موريشوس يصل إلى الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض اليوم، ممثل رئيس جمهورية موريشوس، نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي وإدارة مخاطر الكوارث الدكتور محمد أنور هوسنو، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، رئيس بعثة الشرف ماجد بن صالح بن شويل، وسفير جمهورية موريشوس لدى المملكة شوكت علي سودهن، ومندوب عن المراسم الملكية.

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