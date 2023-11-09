رئيس ملاوي يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض اليوم، الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والسفير غير المقيم لجمهورية ملاوي لدى المملكة يونس عبدول كريم، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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