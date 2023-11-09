تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل فلسطينية أثناء محاولة الشرطة الإسرائيلية اعتقالها بسبب دعمها لحماس عبر واتساب

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو الشرطة الإسرائيلية أثناء اعتقالها سيدة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها بالضفة الغربية، بسبب نشرتها كلمات تعاطف مع ما يجري في قطاع غزة عبر تطبيق واتساب.

وأبان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيدة وهي مرعوبة من الخوف بعدما رأت الدورية قد حضرت لاعتقالها من منزلها.

وحين استفسرت عن السبب بدأ الضابط بقراءة قرار الاعتقال واتهمها بدعم "الإرهاب"، في إشارة منه إلى حركة حماس.

وهنا علا صراخ السيدة ونفت التهم الموجهة إليها، واختل توازنها وكادت تسقط أرضاً، فيما حاولت شرطية إسرائيلية شد المرأة لاعتقالها.