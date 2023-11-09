تراند اليوم : شاهد فتاة توثق جولتها في القسم المصري بالبوليفارد وتعلق: مصر وحشتني فجيت الأهرامات في الرياض  

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، شابان يرحبان بفتاة مصرية أثناء تواجدها في القسم المخصص لمصر في البوليفارد بموسم الرياض.

ورحب الشابان، بالفتاة المصرية، قائلين:"يا أهلا وسهلا شرفتوا ونورتوا مصر.. أم الدنيا بترحب بيكي.. منورة يا ست الكل".

وقال أحد الشابين خلال حديثه مع الفتاة:"عامل ليكم حلة محشي وحلة حمام وحلة كشري"، مشيرا إلى أنه ذهب لمصر وزار الأهرامات وأن الهرم الواحد مساحته نفس مساحة البوليفارد بأكمله.

وقالت الفتاة: مصر وحشتني فجيت الأهرامات في بوليفارد الرياض، فيما وثقت تواجد عدد كبير من الأشخاص في قسم مصر للاستمتاع بالأجواء والمنتجات المصرية.

واستعرضت كافيه على شكل هرم، مبينة أنها تناولت مشروب السحلب تزامنا مع بداية الشتاء.

وتابعت الفتاة: أحب الرياض والثقافات المختلفة، مشيدة بشكل الأهرامات الموجودة في البوليفارد.