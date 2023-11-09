شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

تمتد الأمطار إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12-30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الليث أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة وخيبر، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وبيش أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد البرك والقحمة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.