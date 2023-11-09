شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون إندونيسيون يشيدون بجهود المملكة في رعاية الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من المسؤولين الإندونيسيين على رأسهم رئيسة مدينة سوكوهارجو بجاوى الوسطى ايتيق سورياني، وأعضاء البرلمان المحلي بالمدينة، وعضو البرلمان السابق بمدينة سوبانق جاوى الغربية، بجهود المملكة العربية السعودية في مساعدة الأيتام.

وثمنوا ما قام به مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" من كفالة الأيتام هذا العام، في منطقتي جاوى الغربية وجاوى الوسطى.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في الحفل الذي أقامه مكتب الندوة العالمية أمس في جاكرتا، لتنفيذ مشروع كفالة الأيتام، والذي شمل توزيع السلال الغذائية والكسوة وتسديد الرسوم الدراسية للأيتام.

واستهدف تقديم الرعاية المتميزة للأيتام وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وتشجيعهم على التفوق الدراسي.

2000 يتيم

واستفاد من المشروع أكثر من 2000 يتيم ويتيمة، أثنوا وأسرهم على جهود الندوة العالمية ومشروعاتها الاجتماعية في إندونيسيا، وعلى رأسها تقديم المساعدات للأيتام.

وأعربوا عن شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا، على هذه اللمسة الانسانية الكريمة، وتلبيتها لرغبة الأيتام في إندونيسيا بالدعم والمساعدة.