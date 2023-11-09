السعودية | بجوائز تصل لـ 6 ملايين ريال .. إطلاق مسابقة كنز “موسم الرياض 2023”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق موسم الرياض 2023، اليوم مسابقة “كنز موسم الرياض” التي تصل جائزتها الكبرى لمليون دولار، إضافة إلى جوائز أخرى بـ600 ألف دولار، وبما يصل مجموعه لـ 6 ملايين ريال سعودي، يمكن التنافس عليها للمتسابقين من جميع بلدان العالم.

وتتميز المسابقة بتوفرها على الهواتف الذكية في جميع مراحلها، عدا المرحلة الأخيرة التي سينقل الموسم المؤهلين لها إلى العاصمة الرياض, لاستكمال منافساتهم على الجائزة الكبرى في منطقة بوليفارد سيتي.

وتشمل المسابقة مجموعة من الألغاز والاختبارات المعلوماتية، والبحث عن الأدلة، ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة الدخول إليها من خلال الرابط: (https://webook.com/ar-SA/events/riyadh-season-treasure).