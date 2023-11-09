السعودية | مدير عام حرس الحدود يرأس الاجتماع الـ4 لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، الاجتماع الـ(4) لمجلس أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وذلك في مقر مركز المؤتمرات والندوات بالأكاديمية.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية، وإقرار الخطة التنفيذية والأدلة الإرشادية الخاصة بالاعتماد التعليمي العسكري، واستعراض نتائج فرق العمل المعتمدة لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي.