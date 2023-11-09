السعودية | “المواطن”: إيداع مخصص نوفمبر بـ”الدعم الإضافي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، مبيناً أن عمليات الإيداع سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).

وكان البرنامج قد أعلن قبل أيام نتائج الأهلية للدورة 72 من الدعم والمخصصة لشهر نوفمبر، داعياً المستفيدين للتحقق من الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية.

وذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج، بلغ أكثر من 178 مليار ريال.