"أمانة الرياض": بدء أعمال صيانة جسريْ طريق الخرج القديم وتقاطع أشرس السلمي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن البدء في أعمال صيانة الجسرين الواقعين على طريق الخرج القديم، تقاطع شارع أشرس السلمي.

وأوضحت الأمانة في فيديو على حسابها في إكس، أن أعمال الصيانة في الجسرين، تستهدف الارتقاء بتجربة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية.

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