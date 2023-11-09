انت الان تتابع فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 6:05 صباحاً

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة القصيم، عن ضبط عدد من المتسولين. وقال الأمن العام في مقطع فيديو له على "إكس" إنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول، عبر استعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم. وأضاف أنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، ومواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد وأثناء خروج المصلين. وأهاب الأمن العام بالجميع الإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) وفي بقية مناطق المملكة.

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